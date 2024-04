Polizei Paderborn

POL-PB: Kennzeichen von sieben Fahrzeugen gestohlen

Altenbeken / Paderborn-Benhausen (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (04.04.) entwendeten bislang unbekannte Täter von insgesamt sieben Fahrzeugen ein oder beide amtllichen Kennzeichen. Die Autos parkten in der Straße Am Brande in Altenbeken und Am Gottebach in Paderborn-Benhausen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Donnerstag entsprechende verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen an den Tatorten gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell