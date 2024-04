Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher kamen über das Dach - E-Bikes gestohlen

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (04.04.) drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Zweiradfachgeschäft an der Karl-Schurz-Straße ein. Mit einer Leiter hatten sich die Täter zuvor Zutritt auf das Dach des Gebäudes verschafft und dieses dann gewaltsam geöffnet. Mit einem Seil wurden dann acht hochwertige E-Bikes vermutlich aus dem Inneren hochgezogen und außen wieder abgelassen. Wie der Abtransport erfolgte, ist noch unbekannt. Vermutlich wurden die E-Bikes noch am Tatort oder in der näheren Umgebung mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat in der Nacht zu Donnerstag in der Karl-Schurz-Straße oder in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

