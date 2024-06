POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Heftige Unwetter im nördlichen Landkreis Ludwigsburg - Warnmeldung der Polizei

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (26.06.2024) ereignete sich gegen 08.20 Uhr in der Löchgauer Straße in Besigheim ein folgenschwerer Unfall. Eine 54 Jahre alte Ford-Fahrerin hatte nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen Probleme mit ihrem Ford. Während die Ford-Lenkerin die abschüssig verlaufende Hofeinfahrt hinunterrollte, war der Ford nicht funktionsfähig, so dass die Bremsen nicht reagierten. In der Folge fuhr ...

mehr