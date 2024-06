Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (25.06.2024) ereignete sich gegen 08.50 Uhr im Bereich der Bushaltestelle "Ramtel - Gerlingen" parallel der Landesstraße 1180 bei Gerlingen ein schwerer Unfall. Ein 35 Jahre alter Linienbusfahrer hatte diese Haltestelle angesteuert und dort angehalten. Anschließend verließ er den Bus und ging bis zum Ende des Busses. Als er dann auf die L 1180 trat, vermutlich um diese zu überqueren, übersah er mutmaßlich einen in Richtung Leonberg fahrenden 41-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Männer. Beide stürzten in der Folge. Der 35-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 41 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad, eine Triumph, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

