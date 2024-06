Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Trickdiebe erbeuten hohen Geldbetrag - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Trickdiebstahl, der sich bereits am Mittwoch, den 19.06.2024 in der Seestraße in Rutesheim ereignet hat. Gegen 12:15 Uhr betraten zunächst zwei unbekannte Männer die dortige Postagentur, verwickelten den alleine anwesenden Inhaber in ein Gespräch und lenkten ihn so ab. Währenddessen betrat ein dritter Mann den Laden und konnte unbemerkt in einen Nebenraum gelangen. Dort entwendete er Bargeld in fünfstelliger Höhe und verließ anschließend gemeinsam mit den beiden anderen Männern die Postagentur.

Der erste Tatverdächtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er soll kurze dunkle Haare und einen dunklen Bart gehabt haben. Bekleidet war er offenbar mit einem weißen Oberteil mit schwarzer Aufschrift auf dem Rücken und einer grauen Jeanshose.

Der zweite Tatverdächtige wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er soll dunkle, seitlich rasierte Haare und einen dunklen Bart gehabt haben und dick gewesen sein. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dicke orangefarbene Weste, blaue Jeans und weiße Schuhe.

Der dritte Tatverdächtige, der zunächst unbemerkt den Laden betreten und auch das Geld entwendet hat, soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein und eine sportliche Figur gehabt haben. Er soll einen dunklen, aber grau melierten Vollbart gehabt haben. Er soll auffallend gekleidet gewesen sein mit einem schwarzen T-Shirt mit bunt bedrucktem Rücken, einer kurzen Hose in den Farben grün, blau und rot sowie dreifarbigen Schuhen.

Zeugen, die die drei Männer am 19.06.2024 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in Rutesheim gesehen haben und möglicherweise auch ein verdächtiges Fahrzeug beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

