Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 53 Jahre alte Frau bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (26.06.2024) ereignete sich gegen 08.20 Uhr in der Löchgauer Straße in Besigheim ein folgenschwerer Unfall. Eine 54 Jahre alte Ford-Fahrerin hatte nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen Probleme mit ihrem Ford. Während die Ford-Lenkerin die abschüssig verlaufende Hofeinfahrt hinunterrollte, war der Ford nicht funktionsfähig, so dass die Bremsen nicht reagierten. In der Folge fuhr der Ford eine Böschung hinauf, kippte um und landete auf dem Dach. Die schwer verletzte Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford ist nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell