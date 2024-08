POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unfallflucht am Jugendwerk - grauen Dacia Duster angefahren und geflüchtet (13./14.08.20245)

Radolfzell (ots) - Am Mittwochmittag ist es auf der Konstanzer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem Blechschaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist. Ein 84-jähriger Audifahrer hielt am rechten Fahrbahnrand an und öffnete anschließend die Fahrertür ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. In der ...

mehr