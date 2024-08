POL-KA: (KA) Bretten - Unbekannte schlagen Autoscheiben mit Pflasterstein ein - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Donnerstag brannte gegen 02:30 Uhr ein Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Malsch. Ein aufmerksamer Bürger teilte der Rettungsleitstelle ein in Brand stehendes Mehrfamilienhaus in der Melanchthonstraße mit. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife befand sich bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand. Vorsorglich ...

