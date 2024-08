Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Hoher Sachschaden nach Brand eines Mehrfamilienhauses

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag brannte gegen 02:30 Uhr ein Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Malsch.

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Rettungsleitstelle ein in Brand stehendes Mehrfamilienhaus in der Melanchthonstraße mit. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife befand sich bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand. Vorsorglich wurden die Bewohner der angrenzenden Gebäude gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Ein Übergreifen des Brandes auf die umliegenden Wohngebäude wurde durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert. Gegen 05:30 verzeichneten die umfangreichen Löscharbeiten Erfolge und der Brand war gelöscht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden an dem Gebäude auf etwa 200.000 Euro. Es gab keine verletzten Personen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

