Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Bilanz des Speyerer Brezelfestes 2024

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 11.07.2024, bis Dienstag, den 16.07.2024, fand das diesjährige Speyerer Brezelfest statt. Die Polizei Speyer zeigte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an allen Tagen dauerhafte Präsenz auf dem Festgelände. Aus polizeilicher Sicht lässt sich eine positive Bilanz der Festtage ziehen. Bei gutem Besucheraufkommen, vor allem in den Abendstunden, konnte an allen Tagen ein überwiegend ruhiger Festverlauf festgestellt werden.

In den sechs Tagen musste die Polizei insgesamt sechs Strafanzeigen wegen Körperverletzungen aufnehmen und drei Streitigkeiten schlichten. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte sechs Platzverweise und nahmen zwei Personen in Gewahrsam. Es wurden sechs Diebstahlsdelikte und drei sexuelle Belästigungen beanzeigt. Zudem wurde die Polizei zu jeweils einer hilflosen und einer randalierenden Person gerufen. Im Zusammenhang mit dem Fest ereigneten sich außerdem zwei Verkehrsunfälle. Drei Fundsachen wurden entgegengenommen und an die Eigentümer oder das Fundbüro weitergegeben.

Gemeinsam mit der Stadt Speyer wurden am Freitagabend Jugendschutzkontrollen durchgeführt und die erlassene Allgemeinverfügung überwacht. Hierbei konnten zahlreiche Verstöße gegen das Glasflaschenverbot geahndet und drei Mal Tabakwaren bei Minderjährigen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell