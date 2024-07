Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, gegen 21:20 Uhr, warteten ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer und ein 24-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads in genannter Reihenfolge an der Lichtzeichenanlage der Waldseer Straße in Richtung der Landwehrstraße. Der Fahrer des Pkws legte aus unbekannten Gründen plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr dem dahinterstehenden Leichtkraftrad auf. Hierdurch entstand an dem Zweirad Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Anschließend fuhr der PKW-Fahrer in Richtung der Schifferstadter Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW Transporter Modell T4 gehandelt haben. Auffällig seien rosa/rote Applikationen im Bereich des Auspuffs.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell