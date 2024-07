Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Roller

Speyer (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer die Geibstraße in Fahrtrichtung Am Technik Museum. Auf Höhe des Festplatzes musste der 18-Jährige verkehrsbedingt abbremsen und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Der Roller verlor durch den Sturz Betriebsstoffe, was durch die Feuerwehr Speyer bereinigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell