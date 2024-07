POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall bei Speyerer Brezelfestumzug- 1. Nachtrag

Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 10.07.2024 gegen 14:00 Uhr und dem 15.07.2024 gegen 09:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung in der Straße Zum Schlangenwühl ein. Hierbei wurde die Balkontür aufgehebelt und die Örtlichkeit durch die Täter betreten. Da es sich um eine leerstehende Wohnung handelte, wurde entsprechend nichts entwendet. An der Balkontür entstand Sachschaden in Höhe von ...

