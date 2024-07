Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Einbruch in leerstehende Wohnung

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 10.07.2024 gegen 14:00 Uhr und dem 15.07.2024 gegen 09:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung in der Straße Zum Schlangenwühl ein. Hierbei wurde die Balkontür aufgehebelt und die Örtlichkeit durch die Täter betreten. Da es sich um eine leerstehende Wohnung handelte, wurde entsprechend nichts entwendet. An der Balkontür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Zum Schlangenwühl im genannten Zeitraum gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell