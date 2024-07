Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Wormser Landstraße in Richtung der Iggelheimer Straße. Der Fahrer verlor ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte mit diesem. Der 39-Jährige verletzte sich durch den Sturz und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

