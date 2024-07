POL-PDLU: Körperverletzungsdelikte auf dem Brezelfest

Speyer (ots) - Am Samstagabend ereignete sich in einem Geschäft in der Auestraße ein Ladendiebstahl. Ein 57-jähriger, in Baden-Württemberg wohnhafter Mann entnahm Kopfhörer aus der Kartonage und steckte diese ein. Er wurde dabei vom Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei verständigte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle ...

mehr