POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall bei Speyerer Brezelfestumzug

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei Speyer zu einem Verkehrsunfall mit zwei Umzugswagen beim Speyerer Brezelfestumzug

Am Sonntag, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich im Rahmen des Speyerer Brezelfestumzugs ein Verkehrsunfall mit zwei Umzugswagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versagten im Bereich des Gefälles am Domplatz auf Höhe der Steingasse bei einem Wagen die Bremsen. Trotz eines Ausweichversuchs des Wagenführers rollte das Fahrzeug auf einen davor fahrenden Festwagen auf. Mehrere Personen, welche sich neben und zwischen den Wagen aufhielten, wurden auf den vorausfahrenden Wagen geschoben. Drei Personen im Alter von 11, 28 und 39 Jahren verletzten sich leicht. Ein Mädchen im Alter von 12 Jahren erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Sie wurde umgehend durch einen Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Der Gesundheitszustand des Mädchens ist weiterhin stabil. Der betreffende Festwagen wurde sichergestellt und ein Gutachter wurde mit der Überprüfung des Fahrzeuges beauftragt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Zeugen, welche mögliche Videoaufzeichnungen des Verkehrsunfalls gefertigt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

