Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Speyer (ots)

Am Montag gegen 10:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Rennradfahrer den Radweg der Schifferstadter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die 23-jährige-Fahrerin eines Pkws befuhr die Waldseer Straße und wollte nach rechts in die Schifferstadter Straße abbiegen. Der Fahrradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt über den Fußgängerüberweg auf die Straße ein, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell