POL-FR: Albbruck: Fasnachtsgruppe soll junge Leute angegriffen haben - Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Sonntag, 21.01.2024, gegen 02:30 Uhr, soll eine Fasnachtsgruppe am Taxi-Treffpunkt in der Albtalstraße bei der dortigen Parkplatzzufahrt zu einem Einkaufsmarkt in Albbruck sieben junge Leute angegriffen haben. Sechs aus dieser Gruppe trugen Verletzungen davon, die an Ort und Stelle vom DRK untersucht wurden. Auslöser dürfte der Streit um ein Taxi gewesen sein. Die mutmaßlichen Angreifer trugen das gleiche Narrenkostüm. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, zu melden.

