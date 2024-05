Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Brand eines PKW Am Montag, den 27.05.24, gegen 00:08 Uhr, wurde ein in Vollbrand stehender PKW in der Westermoorstraße gemeldet. Die Feuerwehr, welche mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand des aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen geratenen PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe - Fahren unter ...

mehr