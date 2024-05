Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand eines PKW

Am Montag, den 27.05.24, gegen 00:08 Uhr, wurde ein in Vollbrand stehender PKW in der Westermoorstraße gemeldet. Die Feuerwehr, welche mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand des aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen geratenen PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss / Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 26. Mai 2024, gegen 07:24 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen 23-jährigen Mann aus Stuhr, welcher aufgrund seiner auffälligen Fahrweise mit seinem Pkw auffiel. Dieser befuhr die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe. In Höhe des dortigen Kreisverkehres verunfallte der 23-Jährige, indem er den Kreisverkehr überfuhr. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,00 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000,00 Euro.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 25. Mai 2024, 16:35 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Bonn mit seinem Pkw die Straße III. Hüllenweg von der Ammerländer Straße kommend in Richtung Carolinenhofstraße und überholt die beiden vor ihm fahrenden Pkw. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Westerstede. Hierbei wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 11.000,00 Euro geschätzt.

