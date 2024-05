Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, den 25.05.24, gegen 21:15 Uhr, bis Sonntag, den 26.05.24, gegen 08:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einer Scheune in der Altonaer Straße und entwendete aus dieser diverse Geräte sowie ein Pedelec der Marke Kalkhoff (Farbe: anthrazit). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 25. Mai 2024, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 21:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Falkenrotter Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, den 23. Mai 2024, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Pariser Straße ein Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Aguttu Impulse, in der Farbe Anthrazit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell