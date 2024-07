Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand in Wohnhaus

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag (16.07.2024), brannte es gegen 15:00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Burgstraße. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen des Anwesens verhindert werden. Nach ersten Ermittlungsergebnissen dürfte der Brand, bei dem niemand verletzte wurde, in der Küche aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen sein. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

