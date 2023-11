LPI-GTH: Abgeschleppt

LPI Gotha (ots) - Der Gothaer Polizei wurden heute mehrere Fälle bekannt, in denen sich bislang unbekannte Personen als Ableser für Gas- bzw. Heizungszählerstände ausgaben. In einem Fall in der Kohlstockstraße gelangten zwei männliche Personen gegen 15.00 Uhr in eine Wohnung und entwendeten in der weiteren Folge Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen ...

mehr