Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Iranerin reist unerlaubt ein

Blankensee/ Pasewalk (ots)

Eine 59- jährige iranische Staatsangehörige wurde gestern gegen 10:40 Uhr durch Bundespolizisten in der Ortslage Blankensee in einer Bushaltestelle nahe der Gaststätte kontrolliert. Die Frau konnte lediglich eine iranische ID Karte vorlegen. Die Ermittlungen ergaben, dass sie zuvor unerlaubt nach Deutschland eingereist ist. Die Frau gab an, vom Iran über Russland, Lettland nach Polen gereist zu sein. In Polen wurde sie kurz vor der deutschen Grenze abgesetzt, welche sie dann zu Fuß überquerte. In der Vernehmung äußerte die Frau ein Schutzersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Weiterleitung nach Stern Buchholz.

