Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer fährt in Fußgänger - 81-Jähriger verletzt (15.08.2024)

Singen (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf dem Fahrradweg Lindenhain am Donnerstagmorgen verletzt worden. Gegen 10 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit einem Herrenrad in einer Kolonne mehrerer Radfahrer. Dabei übersah er als letzter Radler einen vor ihm laufenden 81-Jährigen und fuhr ihm in der Folge in den Rücken. Beide Männer stürzten. Der 81-Jährige erlitt Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

