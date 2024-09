POL-PPWP: 27-Jähriger mit Messer verletzt - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Ramstein-Miesenbach (ots) - Durch mehrere Zeugen wurde am Samstagabend gegen 23 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Veranstaltungsgelände der Kerwe in Ramstein-Miesenbach gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie zwei verletzte junge Männer an der Örtlichkeit fest. Sie wiesen oberflächliche Schnittverletzungen auf. Nach Angaben der Zeugen sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten ...

mehr