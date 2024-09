Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 18-Jährige fuchtelt mit Schere herum

Kaiserslautern (ots)

Eine Randaliererin ist der Polizei am späten Samstagabend aus der Innenstadt gemeldet worden. Kurz nach 22 Uhr teilten Zeugen mit, dass sich eine junge Frau auf dem Willy-Brandt-Platz aufhalte, die laut herumschreien und Passanten belästigen würde. Unter anderem habe sie einen Mann umarmt und ihn mit einem Gegenstand am Bein gekratzt, so dass er leicht verletzt und seine Hose leicht beschädigt wurde. Außerdem habe sie eine größere Personengruppe provoziert, indem sie sich in nur wenigen Metern Abstand hinstellte und unkontrolliert mit einem Gegenstand herumfuchtelte. Zu einem Angriff kam es nicht.

Die ausgerückte Streife konnte vor Ort eine amtsbekannte 18-Jährige stellen, die erkennbar alkoholisiert war. Sie wurde aus Eigenschutzgründen zu Boden gebracht und gefesselt.

Bei einer Suche in der Umgebung fanden die Beamten den Gegenstand, den die junge Frau zuvor benutzt hatte: Es handelte sich um eine Klappschere. Die 18-Jährige wies Kratzer am Hals auf, die sie sich vermutlich selbst mit der Schere zugefügt hatte.

Die Frau wurde zwecks Blutprobe mitgenommen und nach Rücksprache mit der Justiz in einer Fachklinik vorgestellt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der (versuchten) gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung strafrechtlich ermittelt. |cri

