Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Waschanlage - Zeugen gesucht

Porta Westfalica (ots)

(AB) Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in einen Büroraum einer Waschstraße an der Ellernstraße in Vennebeck ein und hatten es offenbar auf einen Geldwechselautomat abgesehen.

Im Schutz der Dunkelheit näherten sich die Einbrecher gegen 2.40 Uhr dem Gelände der Waschanlage und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kassenhäuschen. Neben dem angerichteten Sachschaden entwendete das Duo eine Geldkassette aus dem Wechselautomaten. Ob und wie viel Geld sich darin befand, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, sich unter Telefon (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

