Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzrempler am Krankenhaus - Wer hat's gesehen?

Lübbecke (ots)

(SN) Am Donnerstag, 27. Juni wurde die Polizei wegen einer Unfallflucht zum unteren Parkplatz des Lübbecker Krankenhauses in die Virchowstraße gerufen.

Vor Ort berichtete man den Beamten, dass sich der Verkehrsunfall mit Fahrerflucht bereits am Vortag zwischen 8.15 Uhr und 15.20 Uhr ereignet habe. So hatte der Geschädigte seinen grauen VW Golf Kombi eigenen Angaben zufolge auf einer Parkfläche abgestellt und bei seiner Rückkehr eine Beschädigung an der Beifahrerseite bemerkt. Der Unfallverursacher hatte sich hingegen entfernt.

Hinweise zum Unfallverursacher oder dem beteiligten Pkw bitte an das Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

