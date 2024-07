POL-MI: "Alte Hasen, neue Regeln" - Polizei bietet weitere Termine an

Minden (ots) - (AB) Wegen eines Unfalls, der sich am gestrigen Montag auf dem Petershäger Weg ereignete, waren am Nachmittag mehrere Streifenwagen im Einsatz. Dabei fiel die Fahrerin eines Audis auf, weil sie sich den Beamten in Schlangenlinien näherte. Die 52-jährige Mindenerin war gegen 15.30 Uhr auf dem Petershäger Weg aus Dützen kommend unterwegs. Zeitgleich ...

