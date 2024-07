Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr

Minden (ots)

(AB) Wegen eines Unfalls, der sich am gestrigen Montag auf dem Petershäger Weg ereignete, waren am Nachmittag mehrere Streifenwagen im Einsatz. Dabei fiel die Fahrerin eines Audis auf, weil sie sich den Beamten in Schlangenlinien näherte.

Die 52-jährige Mindenerin war gegen 15.30 Uhr auf dem Petershäger Weg aus Dützen kommend unterwegs. Zeitgleich war kurz vor der Kanalüberführung auf Höhe des "Regtweg" ein Abschleppwagen damit beschäftigt, einen zuvor verunfallten Pkw zu bergen. Der Fahrer eines Citroen war gegen 14.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Den Erkenntnissen nach geriet die Audi-Fahrerin bereits hier in den Fokus der Gesetzeshüter, weil sie sich Schlangenlinien fahrend der Unfallstelle näherte. Offenbar im letzten Moment erkannte die Frau das Hindernis und konnte noch rechtzeitig ausweichen. Im weiteren Verlauf konnten die Polizisten, die mit Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Kreuzung Königstraße beschäftigt waren, den Wagen stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Dabei ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass die Frau mutmaßlich stark alkoholisiert war. Neben den alkoholtypischen Auffälligkeiten stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Nach einem Vortest wurde ihr auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Auf die Mindenerin kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell