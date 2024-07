POL-MI: Zahlreiche Verkehrsverstöße in Espelkamp festgestellt

Preußisch Oldendorf (ots) - (SN) Am Sonntagnachmittag kam es an der Bremer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person. Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten VW Scirocco und bittet um Hinweise. Den Erkenntnissen nach hatte ein Mann gegen 15.40 Uhr den Radweg entlang der Bremer Straße in Fahrtrichtung Getmold befahren, als ein Pkw vom Dielinger Weg nach rechts auf die Bremer Straße einfuhr. ...

