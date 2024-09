Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Millingen - Einbruch in Tierarztpraxis

Geldkassetten entwendet

Rees (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20. September 2024, gegen 04:15 Uhr) brachen bisher unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in Rees-Millingen ein. Sie öffneten gewaltsam eine Zugangstür und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Praxis an der Hauptstraße. Sie entwendeten zwei Geldkassetten mit Bargeld. Bereits etwa eine halbe Stunde vorher waren im Nahbereich mehrere schwarz gekleidete verdächtige Personen gemeldet worden. Durch die daraufhin eingesetzten Polizeikräfte konnten jedoch niemand mehr festgestellt werden. Ob diese Personen im Zusammenhang mit dem späteren Einbruch stehen, ist nicht bekannt. Das ermittelnde Kriminalkommissariat in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den zuvor gesehenen Personen, den Tätern des Einbruchs oder zu den entwendeten Geldkassetten geben können. Hinweise unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell