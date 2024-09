Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfall

69-jähriger Radfahrer von PKW erfasst und schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (20. September 2024) gegen 10:20 Uhr fuhr eine 84-jährige Frau aus Emmerich mit ihrem Opel Mokka die Eltener Straße in Richtung Elten, als sie nach links auf die Wardstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer aus Emmerich war auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Eltener Straße in Richtung Emmerich unterwegs, als er beim Überqueren der Wardstraße vom PKW erfasst wurde. Durch den Unfall erlitt der 69-Jährige, der keinen Schutzhelm trug, schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

