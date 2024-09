Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Kalkar-Grieth (ots)

Am heutigen Tage kam es gegen 14:20 Uhr auf der Griether Str. in Kalkar-Grieth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad- und ein Mofafahrer schwer verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine Gruppe von 4 Motorradfahrern die Griether Str. von Hönnepel in Richtung Grieth. Kurz vor der Ortschaft Grieth musste ein vor der Gruppe fahrender Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen musste daraufhin so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über seine Honda verlor und stürzte. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem auf dem Radweg fahrenden 15-jährigen Mofafahrer aus Kalkar, der in einer Gruppe mit anderen Mofafahrern in Richtung Hönnepel fuhr. Der Mofafahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen auch einem Krankenhaus zugeführt. Die Griether Str. war für ca. 3 Stunden gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahme-Team unterstützt. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Beteiligten und Zeugen. Eine Lebensgefahr bestand für keinen der Beteiligten.

