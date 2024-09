Goch (ots) - Am Donnerstag (19. September 2024) kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:25 Uhr in Goch zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den beiden Einbrüchen. In der Zeit von 09:00 Uhr und 11:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Terrassentür und drangen so in ein Einfamilienhaus am Greversweg in Goch-Hülm ein. ...

