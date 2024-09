Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Alleinunfall mit Fahrrad: Frau aus Geldern stürzt ohne Fremdeinwirkung und verletzt sich schwer

Geldern (ots)

Am Donnerstag (19. September 2024) kam es gegen 20:45 Uhr am Florianweg in Geldern zu einem Alleinunfall. Eine 54-jährige Frau aus Geldern befuhr mit Ihrem Fahrrad, aus Richtung Nordwall kommend, den Parkplatz eines Ladenlokals. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau zu Boden, verletzte sich schwer und wurde durch Zeugen, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, betreut. Aufgrund der Verletzungen wurde die 54-Jährige mit einem Rettungswagen in ein überregionales Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen der Geldernerin wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Bochum an der Unfallstelle eingesetzt wurde. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell