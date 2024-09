Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Herongen - Schwerer Verkehrsunfall

31-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzte sich schwer

Herongen (ots)

Am Mittwoch (18. September 2024) gegen 14:15 Uhr stürzte ein 31-jähriger Mann aus Viersen mit seinem Motorrad auf der Straße Heronger Feld. Der 31-Jähriger war in Richtung Ortskern unterwegs, als er aus derzeit nicht bekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine BMW S 1000 RR verlor, nach links über den Grünstreifen und Graben auf einen asphaltierten Weg rutschte. Durch den Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die BMW-Maschine wurde abgeschleppt. (as)

