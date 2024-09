Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwerer Verkehrsunfall

Pedelec-Fahrerin nach Fahrradsturz schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin aus Kevelaer stürzte am Mittwoch (18. September 2024) gegen 11:45 Uhr auf der Sonnenstraße in Höhe eines Straßenablaufgitter und verletzte sich schwer. Die Fahrradfahrerin war auf der Sonnenstraße in Richtung Gelderner Straße unterwegs, als sie aus derzeit nicht bekannten Gründen zu Fall kam. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhausgebracht werden ihr Rad wurde sichergestellt. (as)

