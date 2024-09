Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Einladung zum 5. Onlineabend

Begleitung in die digitale Welt - Erziehungsbeauftragte am Puls der Zeit

Kreis Kleve (ots)

Mit der Übergabe des ersten Smartphones an Kinder eröffnet sich eine Welt der Möglichkeiten. Dass hinter all der Faszination und Schönheit auch eine Fülle von Gefahren und Risiken verborgen sind, ist den Schützlingen oft nicht bewusst.

Das Cybercrime-Expertenteam der Polizei NRW Köln und des Rhein-Erft-Kreis lädt am Donnerstag, den 26.09.2024, in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr zu einem Onlineabend zur Thematik "Begleitung in die digitale Welt - Erziehungsbeauftragte am Puls der Zeit" ein, zu dem auch Erziehungsbeauftragte im Kreis Kleve eingeladen sind.

Interessierte können sich bis zum 25.09.2024 mit einer E-Mail an onlineabend.koeln@polizei.nrw.de Betreff: ANMELDUNG anmelden.

Der Anmeldeprozess erfolgt automatisiert. Fügen Sie keinen weiteren Text ein.

Die Angemeldeten erhalten am Tag der Veranstaltung einen Link für die Teilnahme an Ihre E-Mail-Adresse. Dieser Link darf geteilt werden. (as)

