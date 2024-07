POL-NOM: Diebstahl eines E-Bike

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Einbeck / Pappelfeldstraße Am Donnerstag, den 26.07.2024, entwendeten zwei bislang unbekannte männliche Täter gegen 12.35 Uhr ein in einer offenstehenden Garage unverschlossenen abgestelltes E-Bike der Marke Giant Phantom Pro in blau-orangener Farbe im Wert von über 1000 Euro. Die beiden Täter entfernten sich dann in einem silberfarbenen Kombi älteren Baujahres. Zeugen, die Hinweise zu ...

mehr