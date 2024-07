Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufszentrums

Northeim (ots)

Northeim, Nordhäuser Weg / Parkplatz, Donnerstag, 25.07.2024, 13.30 - 14.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 13.00 - 14.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das Auto der Marke Suzuki wurde durch die 22-jährige Geschädigte auf dem Parkplatz am "Nordhäuser Weg" geparkt. Nachdem sie zurück am Auto war, fielen ihr die Schäden auf. Der Schaden am Auto wird auf 800 Euro geschätzt. Eine unfallverursachende Person gab sich vor Ort nicht zu erkennen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell