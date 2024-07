Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Thie. Zeit: Mittwoch, 24. Juli 2024, 14:10 Uhr bis 14:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft beschädigte in der Straße Am Thie einen kurzfristig zum Parken abgestellten PKW, Opel Mokka. Dem Fahrzeug wurde auf der Fahrertür und dem vorderen linken Kotflügel mehrere Lackkratzer zugefügt. Der angerichtete Sachschaden wurde auf 1000.-Euro geschätzt. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen und Anwohner oder Passanten aus der Straße Am Thie in Kreiensen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

