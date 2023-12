POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Mit über 3 Promille unterwegs - Autofahrerin landet im Gleisbett

Duisburg (ots) - Die Polizei sucht einen Transporter-Fahrer, der am Dienstagabend (5. Dezember, gegen 22:10 Uhr) im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Straße / Siegstraße in einen Unfall verwickelt war. Eine 26-Jährige berichtete der Polizei, dass sie mit einem E-Scooter auf der Kardinal-Galen-Straße in Richtung Philosophenweg unterwegs war. Aus der Siegstraße sei ...

mehr