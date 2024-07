Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Münster, Mittwoch, 24.07.2024, 12.08 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 82-jährige Frau befuhr am Mittwoch, gegen 12.08 Uhr, die "Untere Straße" in Richtung "Am Münster" und wollte im weiteren Verlauf diese in Richtung "Zwinger" überqueren. Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Mann mit seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugen.

Der Pkw der 82-jährigen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000,00 Euro.

Beide Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell