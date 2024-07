Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Mittwoch, 24.07.2024, 10.05 Uhr

NORTHEIM (mil)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer kam es am gestrigen Tag in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg.

Ein 49-jähriger Mann befuhr die Göttinger Straße aus Richtung Angerstein und hielt im weiteren Verlauf am linken Fahrbahnrand. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer befuhr den linken Fahrrad ebenfalls in gleicher Richtung. Als der 49-jährige Pkw-Fahrer seine Fahrertür öffnete, übersah er den von hinten kommenden Fahrradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der 38-jährige Mann zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er wurde umgehend in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200, 00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell