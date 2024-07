POL-NOM: Einbruchsversuch - kein Entwendungsschaden

Uslar (ots) - USLAR-OFFENSEN (ke) Verliehäuser Straße, zwischen dem 22.07.2024, 15:00 Uhr und dem 23.07.2024, 17:30 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten das, in einem angrenzenden Schuppen abgestellte, schwarze CANYON E-Bike einer 22-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Die Höhe des Sachschadens beträgt 3.800 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

