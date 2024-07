POL-NOM: Diebstahl

Einbeck (ots) - Dassel (rod) Im Zeitraum zwischen dem 21.07. nachmittags bis zum 23.7. mittags brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim des Schäferhundvereines in Dassel ein und durchsuchten die Innenräume. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel oder Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

