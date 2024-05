Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 03.05. bis 05.05.2024

Hildesheim (ots)

(Schi) Illegale Müllentsorgungen in Eime und Brüggen - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 04.05.2024 meldeten Spaziergänger der Polizei Elze, dass es zwischen Dunsen und Deinsen in dem Feldweg ,,An der Schafweide'' zu einer illegalen Müllentsorgung gekommen ist. Vor Ort kann durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass dort eine geringe Menge Altmetall unrechtmäßig abgelegt worden ist (Beigefügte Datei).

Am Sonntag, den 05.05.2024 meldeten ebenfalls Spaziergänger an der L480 in einem Weg zwischen den Brüggener Seen eine weitere illegale Müllentsorgung. Hier konnte unter anderem Elektromüll festgestellt werden.

Sachbeschädigung an PKW in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 05.05.2024, im Tatzeitraum von 01:15 Uhr, bis 10:20 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Eitzumer Weg Ecke Oststraße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch das Zerstechen mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes den vorderen und hinteren rechten Reifen eines ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW des Herstellers Volkswagen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell